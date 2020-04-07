口罩自4月9日起便能寄送海外親人，但目前可寄送的國家有哪些？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，部分國家確實會暫停收寄多國航空郵件防疫，建議民眾寄送前先透過郵政、快遞系統詢問得知是否能寄到。但因為持續變動中，建議先行洽詢後再寄送。

(中時 )