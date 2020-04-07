口罩寄給海外親人 陳時中提醒1重點 14:382020/04/07 中時 李怡芸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 口罩寄給海外親人 陳時中提醒要先確定快遞能不能通。圖為龜山易廷口罩工廠日產22萬片口罩。(資料照 蔡依珍攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 口罩自4月9日起便能寄送海外親人，但目前可寄送的國家有哪些？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，部分國家確實會暫停收寄多國航空郵件防疫，建議民眾寄送前先透過郵政、快遞系統詢問得知是否能寄到。但因為持續變動中，建議先行洽詢後再寄送。 (中時 ) #寄送 #親人 #陳時中 #國家 #口罩 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情罩得住 進電梯、公司先武裝 04:092020/04/03 焦點新聞 社交距離難規範 口罩戴好戴滿最有效 04:102020/04/03 生活新聞 政院拿回發話權！ 指揮中心光環漸褪 蘇揆才是真正指揮官 12:532020/04/03 生活 WHO改口 戴口罩似乎有用 04:102020/04/05 國際大事 防疫最受歡迎人物 謝金河肯定他的表現 08:032020/04/05 政治 苗栗縣衛生局教導縣民如何選用口罩 12:542020/04/05 生活 口罩族悶出大危肌！你中了幾個？ 09:302020/04/06 生活 口罩寄國外將解禁 2月30片民怨太少程序繁瑣 17:002020/04/06 生活 搭公車戴口罩 侯感謝民眾自律 04:102020/04/07 地方新聞 口罩存量像大黑箱 藍委籲公開總存量 13:042020/04/07 政治 生活熱門新聞 電鍋蒸完口罩還能再煮飯？毒物科醫吐3字 - 生活 新增3確診均境外移入 累計376例 - 生活 新冠肺炎哪個症狀最難治？ 張上淳曝是「它」 - 生活 名醫證實自主健康管理！曝隔離背後辛酸 - 生活 墾丁連假人潮哪來的？內行人怒揭真相 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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