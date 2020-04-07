中央流行疫情指揮中心「醫療應變組長」薛瑞元今(7)日表示，已完成六大醫療整備，每日最大檢驗量能可達到3,800件，社區採檢網絡及分級收治的院所約200家左右，呼吸器目前尚有1,300台可用，必要時可增至2,200台。

至於最新疫情，衛福部長陳時中說，新增3例確診，均為境外移入，為1男2女，年齡均20多歲，入境日介於3月27～30日，出國目的為就學及探親，發現管道為居家檢疫(2例)及居家隔離(1例)。累計全國376例確診，分別為324例境外移入及52例本土病例。確診個案中5人死亡，61人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

薛瑞元解釋，國際間COVID-19(新冠肺炎)疫情持續升溫，各國陸續傳出社區及醫院群聚事件。由於醫療機構內的病人多屬低免疫力的易感染族群，且醫療院所工作人員與病人有近距離的直接接觸，疾病傳播風險較高。為確保國內醫療院所對疫情的因應與整備，指揮中心已完成六大應變策略盤點。

第一是擴大檢驗，建構全國指定檢驗機構網絡，全國共有34家指定檢驗機構，分布於北(16家)、中(7家)、南(10家)、東(1家)四區，每日最大檢驗量能可達3,800件，提供在地化檢驗模式，提升檢驗時效。

第二是社區監測，建置社區採檢網絡及分級收治，針對醫療及照護工作人員、航空公司機組人員、美國回溯專案等高風險對象，還有「清明連續假期前往人潮眾多景點者」，加強採檢。規劃輕、重症患者分流的診療流程，訂定基層診所分流轉診程序，其中「指定疑似新冠病毒感染個案社區採檢院所」共計163家；「指定疑似新冠病毒感染重度收治醫院」共計52家。

第三是啟動應變醫院及專責病房四階段整備策略，應變醫院針對「非新冠肺炎病人」儘量集中收治，空出病房區，擴大設置專責病房，以利需要時可立即依中心指揮官或區指揮官指示收治。

第四在病床盤點上，截至4月3日，全國負壓隔離病床數共計970床，空床數計417床；普通隔離病床數共計958床，空床數計548床；專責病房共計病室數1,711床，空床數計1,177床。醫療網指定醫院全面清空，共計病室數20,985床。呼吸器共計9,932台，剩餘1,300台可使用，必要時可增加到2,220台。

第五在集中檢疫場所量能持續擴大，將持續徵用各部會之宿舍、訓練中心、營區等，已開設的集中隔離檢疫場所共計13個，共計房間數1,553間。

第六是分流轉送，落實住院病人分流分艙，強化重度及輕度病人雙向轉診機制，提供醫院針對住院病人之「住院前分流」及「住院後轉送」依循辦理。

(工商 )