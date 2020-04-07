金鐘視后柯佳嬿與好友修杰楷的首部戲劇《愛的詐欺犯》17日晚間10點將在中視首播，修杰楷在劇中飾演外送員周健偉，獨自帶著因腦腫瘤迫切需要開刀的兒子一同生活，被生活壓得喘不過氣，為了兒子的醫藥費，只好鋌而走險成為詐騙集團的一員，在網路交友平台假扮成不同身份去接近女性，但個性卻是安靜內向帶點憂鬱，修杰楷為貼切詮釋劇中憂鬱滄桑，特地留了鬍子，不過新造型不討女兒咘咘、波妞喜歡，甚至慘遭排擠。

修杰楷自曝，「當時想親一親女兒們時，她們都會躲得遠遠的，甚至只是討個擁抱也被拒絕」，他坦言心情低落好一陣子，「不過後來故意用鬍子鬧他們玩，當作幫他們抓癢，女兒們也漸漸覺得鬍子變有趣」。

《愛的詐欺犯》為原創「黑色輕喜劇」，跳脫一般通俗的愛情電影故事套路，以貼近你我生活的「都會時事」為主軸，劇情結合時下最熱門的「網路社群交友」及各式各樣的「網路詐騙」，劇情不但幽默詼諧也觸動人心，同時也富有宣導「反詐騙」的意涵，《愛的詐欺犯》還沒就已經上檔就在網路掀起話題。

談起自己的個性是否與劇中角色相同，修杰楷透露，「我不太喜歡吵鬧的環境，也很享受獨處的空間，所以有些樣子跟周健偉相似，但與女兒們相處時總是很歡樂，所以不至於憂鬱。」他將陪伴小孩的日常當成心靈寄託，並成為生活中的樂趣，果然是名副其實的演藝圈好老公及好爸爸代表。

提到首次與好友柯佳嬿合作，修杰楷透露：「我們默契意外地好，對戲時很少NG，甚至有許多鏡頭都一次OK！」兩人不用多花費時間與對方相處，也不用特別去習慣彼此的表演模式，互相配合的很自然。《愛的詐欺犯》4月17日晚間10點中視頻道首播，中天娛樂台則於4月18日晚間12點播出。

修杰楷在《愛的詐欺犯》中飾演滄桑單親爸爸，總是為生活煩惱。（中視提供）

修杰楷在《愛的詐欺犯》中飾演詐欺犯慘遭逮捕。（中視提供）

《愛的詐欺犯》修杰楷使用交友軟體詐騙女性。（中視提供）

(中時 )