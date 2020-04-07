連假爆人潮，不少風景區因此被發國家級警報，民進黨前立委沈富雄今表示，連假期間，國人順時中，出門踏青，結果數目超出司令官的預期，逆時中的表現，讓全國上下，除他之外，無不繃緊神經，看未來兩週，似大難之將至，其實也只有三個可能。

他說，後續的三個可能包括，一是未來兩週沒有疫情，因為遊人中沒有人帶原。台灣可以向全世界宣布，台灣是防疫大國，全球排名第一也不為過，可惜當天政府沒有當場進行普篩，證據力略嫌不夠。

至於第二，他說，未來兩週沒有疫情，因為景點雖有足夠的無症狀帶原者，但病毒顯然無力傳播下去，原因可能是：無症狀帶原者人數不夠多、戴口罩人數夠多、遊人年紀輕，不發病及遊人移動，無群聚效應。但同樣，因為沒有做現場大規模普篩，所以說不出一個好故事。

他指出，第三是，疫情果如大家所料，本土確認由每日2人增為10、20、40…。證明芸芸眾生中有足夠的無症狀帶原者，可以在類似的群聚活動中使疫情惡化。但，同樣沒有做現場大規模普篩，使這樣一個不經意的大實驗失去做一個好結論的機會。

沈富雄強調，他不像公衛學者，政府官員憂心忡忡，既便疫情有變，應仍在可控範圍之內。

(中時 )