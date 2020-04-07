與羅志祥宜蘭開趴揪辣胸直播主狂歡 大根這麼說 14:442020/04/07 中時 吳維書 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大根出席羅志祥宜蘭趴。（摘自臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 羅志祥近日與周揚青傳出感情出狀況，有媒體指出兩人對結婚無共識，所以感情才由濃轉淡，沒想到7日又傳出羅志祥與大根等好友相約宜蘭包別墅，並約來多位大奶直播主，眾人一起在游池狂歡。 新冠疫情拉警報，羅志祥開趴狂歡零距離，遭外界點名容易群聚感染，對此，大根透過經紀人對外表示，當天是私人聚會，所有人入場前都要先量體溫，防疫的部分有注意，至於好友羅志祥的部分，他不方便代答。 羅志祥宜蘭開趴影片流出後，外界猜測他與周揚青復合應該不容易，因為還在分手中，所以羅志祥才找來辣胸直播主相陪。 (中時 ) #羅志祥 #狂歡 #直播 #宜蘭 #周揚青 #派對 #群聚 #感染 #大根 也許您會感興趣 推薦閱讀 花招百出衝流量 直播主實力圈粉 04:092020/04/03 焦點新聞 又現感染源不明病例 社區保全確診 憂社區感染破口 04:102020/04/03 生活新聞 星國防疫升級 8日起關閉學校 04:102020/04/04 國際大事 居家檢疫直播秀才藝 ØZI互動粉絲嗨翻 04:102020/04/05 娛樂新聞 貓頭鷹回巢穴多「1大根」 同伴全傻眼 16:272020/04/05 搜奇 新冠病毒偷走味覺嗅覺可逆嗎？ 04:102020/04/06 焦點新聞 法拍也直播 法官變網紅 04:102020/04/06 全球財經 喝杯咖啡就出事！年輕人恐成「病毒載體」 08:572020/04/06 生活 揪無症狀感染者 學者籲 解隔離前再篩一次 04:102020/04/07 地方新聞 羅志祥、周揚青才傳復合 爆男方包別墅邀多位性感女主播開趴 12:252020/04/07 娛樂 娛樂熱門新聞 娛樂8點半》沈殿霞捧紅尪冒險生女被出軌 鄭少秋終吐離婚原因 - 娛樂 蘇志燮出道25年只認她！小17歲嬌妻超強背景曝光 - 娛樂 蘇志燮其實早就想脫單結婚？看歷年「理想型變化」全懂了… - 娛樂 《蝙蝠俠》男星確診新冠肺炎離世！公司憾揭「爆發嚴重併發症」 - 娛樂 消失10年 女歌手勇敢公開被囚禁迷姦經過：我終於自由了 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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