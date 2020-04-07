羅志祥近日與周揚青傳出感情出狀況，有媒體指出兩人對結婚無共識，所以感情才由濃轉淡，沒想到7日又傳出羅志祥與大根等好友相約宜蘭包別墅，並約來多位大奶直播主，眾人一起在游池狂歡。

新冠疫情拉警報，羅志祥開趴狂歡零距離，遭外界點名容易群聚感染，對此，大根透過經紀人對外表示，當天是私人聚會，所有人入場前都要先量體溫，防疫的部分有注意，至於好友羅志祥的部分，他不方便代答。

羅志祥宜蘭開趴影片流出後，外界猜測他與周揚青復合應該不容易，因為還在分手中，所以羅志祥才找來辣胸直播主相陪。

(中時 )