UFC終極格鬥聯盟準備復賽了，老總懷特(Dana White)決定於本月18日舉行UFC 249。問題是主打明星「大鵰」奈戈梅朵夫(Khabib Nurmagomedov)退出，更重要的是他們能在哪裡打？

根據TMZ爆料，懷特未來打算把比賽搬到一個私人島嶼，用飛機把拳手載過去打！真是瘋狂的點子。懷特幾乎是不擇手段想要復賽，他把比賽陣容都排出來了，至於奈戈梅朵夫是因為新冠疫情而無法離開俄羅斯。

除了防疫較好的台灣，目前敢繼續比的職業賽不多了，白俄羅斯超級足球現在還沒停，此外美國WWE摔角還在閉門情況下打完了年度大賽(分兩天播出，而且打得很激烈)。

懷特的神祕地點尚未曝光，他急於復賽也遭受許多批評，但也有人認為只要做好防疫，有個拳賽可看也不錯，總比現在什麼都沒有好吧。只是美國現有36萬新冠感染者，超過1萬人死亡，如果有染病者一起飛到小島上，後果不堪設想。

(中時電子報)