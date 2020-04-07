清明連假來台中市享受鐵馬之旅的民眾，其中3大鐵馬道遊客人數，4天連假總計40多萬人次。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市長盧秀燕強調，安心旅宿標章有保證，吸引不少全國遊客願意到台中，市府持續注意週末假期或連假各著名景點的容留人數，讓民眾能適當到戶外走走，力求防疫及旅遊平衡。（盧金足攝）

中央流行疫情指揮中心清明連假時，針對全台11個景點人潮過多示警，台中市雖然沒有列在11個人潮爆多景點，但統計觀光旅館業住宿率約6到7成、一般旅館業3成、民宿5到6成，另大坑溫泉旅館業住宿率約9成、谷關溫泉旅館業住宿率5成，4天連休假，3大鐵馬道湧入40多萬遊客，市長盧秀燕感謝旅宿業者配合防疫政策，因應五一連假，關切景點容留人數，讓民眾安心住宿旅遊，在防疫和觀光業者生意之間取得平衡。

盧秀燕指出，台中市鐵馬道接觸大自然，又可以避免群聚，清明連假來享受鐵馬之旅的民眾很多，其中4天連休假，3大鐵馬道湧入40多萬遊客，其中，東峰鐵馬道10多萬人次、后豐鐵馬道湧人進17萬人次、潭雅神鐵馬道13萬多人次，高美溼地1萬8000多人，鐵砧山計5800人次、大安濱海樂園也有上千人次。

因應新冠肺炎疫情，市府推出安心旅宿、居家檢疫或隔離者家屬住宿優惠補助，並加速推動國旅秋冬遊自由行住宿補助專案款核撥，緩解旅宿業者營運壓力。

觀旅局長林筱淇今日在市政會議專案報告「因應新冠肺炎-旅宿業防疫作為與振興方案」，說明旅宿業防疫紓困與振興作為。「提供民眾更安心的旅宿環境！」

林筱淇表示，市府積極完善防疫作為，包括提供居家檢疫替代所、安心旅宿分流管理等；另統計清明連假中市觀光旅宿狀況，觀光旅館業住宿率約6到7成、一般旅館業3成、民宿5到6成，另大坑溫泉旅館業住宿率約9成、谷關溫泉旅館業住宿率5成。

盧秀燕強調，由於安心旅宿標章有保證，吸引不少全國遊客願意到台中，市府會持續注意週末假期或連假各著名景點的容留人數，讓民眾能適當到戶外走走，力求防疫及旅遊平衡。

林筱淇表示，市府推出「安心旅宿」認證標章，協助全市513家旅宿業者，按市府SOP強化防疫措施，開放一般遊客、居家檢疫及隔離者的家屬入住，有278家旅宿業者申請、218家審核通過，民眾可安心入住。

此外，針對居家檢疫及隔離者同一戶口且共同生活的家屬，連續14天入住台中同一家合法旅館或民宿，市府更補助每戶5000元，可於住宿結束日次日起2年內，向區公所提出申請，認定時間可往回追溯至3月19日。

為緩解旅宿業者因新冠肺炎疫情衝擊的營運壓力，觀旅局已完成國旅秋冬遊自由行住宿補助專案的審核及補助款核撥；地方稅務局訂定旅宿業減免房屋稅及地價稅自治條例草案；農業局盤點農、漁會提供旅宿業者承租建物者，給予租金優惠或延期繳納；水利局分期收繳溫泉取用費，盼協助業者一起度過難關。

(中時 )