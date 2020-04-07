85歲張姓阿嬤患有三高及心律不整，月前在菜園種菜後起身時右腿痠麻、吃飯時右手無法拿筷子，家人初不以為意，加上疫情期間也不想進醫院，但到晚間症狀卻仍未改善，才緊急送急診，確診為「缺血性腦中風」。醫師7日表示，因錯失黃金治療時間，造成阿嬤右側全癱的遺憾。

亞洲大學附屬醫院神經內科主治醫師黃紫英表示，辨識中風口訣是「臉、手、說話、119」。若患者出現臉部表情不對稱、嘴角歪斜；雙手平舉10秒出現單側手臂下垂；說話口齒不清及言語表達障礙等症狀，就應該立即撥打119送往急診，以免錯失黃金治療期。

阿嬤平時規律服藥，生活都能自理，當天上午慣常去整理菜園，起身時發現右腿痠麻，以為是蹲太久，中午吃飯時，右手竟無法持筷、拿湯匙。家人仍毫無警覺，認為疫情期間不宜赴醫院檢查，以免增加感染風險，直到晚間，症狀仍未改善，家人才緊急將她送醫。

黃紫英表示，因錯過治療黃金3小時，不能使用血栓溶血劑、動脈取栓術等方式治療，僅能以傳統中風照護及治療方式，阿嬤雖意識清楚，但右側全癱、言語表達困難，需以輪椅代步、飲食必須依賴鼻胃管餵食。

黃紫英呼籲，雖在防疫期間，但若發現家人出現中風症狀，絕對不能輕忽，把握搶救中風3小時的黃金治療時間，增加復原機會，避免日後生活品質大打折扣。

(中時 )