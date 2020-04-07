根據最新統計數據，全球新冠狀病毒確診人數已經突破134萬人，死亡人數超過7萬人。繼紐約州之後，美國幾個熱區的疫情亦出現趨緩跡象。日本為了防堵疫情擴大，已準備在稍晚宣布首都東京與其他6府縣進入緊急狀態，並將推出規模前所未見的經濟振興方案。

根據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計全球新冠狀病毒確診病例累計至少134萬1,907人，全球累計死亡病例至少7萬4,476人。

全球病例最多的國家分別為美國達到36萬6,614人，西班牙達13萬6,675人，義大利達13萬2,547人，德國達10萬2,453人，法國累計已有9萬8,959人受到感染。

唐寧街首相府周一宣布，英國首相強森（Boris Johnson）因新冠肺炎病情惡化，已於周一轉入重症加護病房。

泰國周二宣布新增38例新冠狀病毒感染患者，累計達到2,258人，死亡病例再添一人，累計達到27人。

菲律賓總統杜特蒂周二宣布，全國封鎖措施由原訂於下周結束延長至4月30日。南韓周二新冠狀病毒確診新增47例，為連續第2天少於50例。

中國周二公布確診病例新增32人，無症狀感染者新增30例，但沒有新增死亡病例，為1月開始公布每日數據以來首見。

美國洛杉磯市市長賈西迪周一宣布，該市與洛杉磯郡都呈報個位數百分比的病例增長，為3月疫情爆發以來首見。洛杉磯市新增192個感染者，累計達2,851人，洛杉磯郡新增420起病例，累計達6,360人，洛杉磯市與郡的確診增長率均為7%。

在周二取得專家小組的認同後，日本首相安倍晉三將宣布首都東京，以及神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡等6府縣為期一個月的緊急狀態，其內閣亦將敲定規模達108兆日圓（9900億美元）、占日本經濟產值20%的龐大激勵方案，以緩解新冠肺炎與緊急限制措施對日本經濟造成的重大衝擊。

這項總規模高達108兆日圓的振興方案中，用於應對疫情衝擊的財政支出將達到39兆日圓（3570億美元），規模遠遠超出2009年金融危機時期所編列的56兆日圓經濟振興方案與15兆日圓的財政支出項目。安倍將於東京時間周二下午7時召開記者會。

(時報資訊)