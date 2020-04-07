大阪人氣生吐司品牌「嵜 SAKImoto Bakery」選擇台灣作為海外首站，於台北信義商圈開出首店。圖為取得台灣總代理的拾楀餐飲執行長曾柏憲。（記者林資傑攝）

日本甜點集團DOROQUIA HOLATHETA看好台灣每年600億元的烘焙市場商機，續主打半熟起司塔的甜點品牌PABLO後，旗下大阪人氣生吐司品牌「SAKImoto Bakery」亦跟進登台，於台北信義商圈開出海外首店，預計9日起試營運。

取得SAKImoto Bakery台灣總代理的拾楀餐飲執行長曾柏憲認為，吐司在餐飲市場屬於剛需，雖然近期受新冠肺炎疫情影響，展店計畫因此放緩，但首店將主打外帶，預期受影響程度應不會太大，單月業績目標達300萬元，以5年展出15～20家店為目標。

DOROQUIA HOLATHETA旗下擁有6大重點品牌，除了先前已登台的PABLO及此次登場的SAKImoto Bakery，尚有主打頂級巧克力的MAJOLIE、大阪雪糕霜淇淋DEGLAB、手搖飲TAPICI、起司蛋糕MAKKURO等品牌。

其中，PABLO在日本及海外分店合計已超過45家，主打無奶蛋生吐司的SAKImoto Bakery在2017年底開出首店後亦迅速擴張，2年多來迅速展店達16家。此次以台灣做為進軍海外首站，首店落腳台北市信義商圈，將於9日試營運。

SAKImoto Bakery台灣首店仿效日本一號店風格，採用前店後廠搭配咖啡廳模式，設有42個座位，提供內用及外帶，但主攻外帶客群，9成原料由日本進口。原訂3月初就要開業迎賓，但受到疫情影響而延後。

曾柏憲表示，先前內部封測時觀察，內用客單價約180～300元、外帶約200元，由於主打外帶客群，受疫情影響應不至於太大，單店業績目標達300萬元。拾楀餐飲此次取得台灣總代理權，包括百貨、街邊店都會考慮，預計下半年開出第2店、目標5年展店15～20家。

(時報資訊)