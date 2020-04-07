今（7）日是「世界衛生健康日」，以前政府機關都會舉辦相關活動，今年因應新冠肺炎疫情，10位民進黨籍立委發起了網路串連活動，在臉書上「敷臉」響應「宅在家、少出門」，除了發起的立委周春米外，還有許智傑、蔡易餘、賴品妤、林宜瑾、吳思瑤、張宏陸、黃國書、鄭運鵬及賴惠員等立委貼出自己在家敷面膜的模樣。

4月7日是世界衛生組織（WHO）訂定的「世界衛生健康日」，主旨是讓提高世人對衛生與健康工作的關注與認識，過去政府單位多會舉辦健行等活動。今年健康日的主題是「支持護士和助產士」，但因受疫情影響，許多大型活動叫停，周春米因而在臉書發起活動，上傳與多位立委的「敷臉實錄」，以另類手法響應「世界衛生健康日」。

立委許智傑表示，他敷完面膜之後覺得皮膚非常水嫩。（圖／臉書）

周春米說，發起這個活動主要是希望結合「世界衛生健康日」與防疫工作，提醒大家，身體健康有賴於平時的保養，平常一定要愛惜自己；同時也宣導，防疫期間須保持社交距離，盡量避免不必要的外出，只要發揮創意，在家也能為自己的健康努力。

除了響應「世界衛生健康日」外，周春米表示，這次立委們所使用的「可可面膜」是屏東的農民們善用在地資源，用在地的可可提煉而成。周春米表示，武漢疫情對台灣產業帶來不小的衝擊，希望藉由這次「敷臉實錄」向大家分享屏東的好產品，呼籲大家可以攜手共度難關，「紓困振興」、支持台灣在地生產的產品。

響應面膜活動的立委許智傑表示，他很少敷面膜，這次為了推廣屏東的產品「撩下去」，「敷完之後覺得皮膚非常水嫩」。許智傑還在辦公室發起團購，一起用實際行動支持台灣本土好產品。

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(中時電子報)