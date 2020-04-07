台南麻豆工業區重劃工程進度如期進行中。（劉秀芬攝）

爭取納入行政院大南方計畫，台南麻豆工業區重劃工程拚明年8月完工，立法委員郭國文7日上午邀集行政院、台南市府相關單位，與台南市議員陳秋宏、蔡蘇秋金、地方里長等人關心工程進度，也盼工業區外圍排水一併整治，改善當地生活機能。

台南市地政局主祕陳顯道表示，麻豆工業區是第一個以市地重劃方式開闢區內公共設施之工業區，預計明年8月完工後可提供約90公頃之工業可建築土地，可引進200家廠商進駐，目前工程進度如期已完成58％。

台南市經發局副局長蕭富仁說明，市府為爭取大南方計畫經費，以台南5大產業發展聚落及招商引資，其中包括了發展南科的衛星工業區，推出20計畫案，包括租稅優惠、獎勵投資抵減、優惠貸款等增加廠商投資進駐意願，由研考會彙整提報中央。

蕭富仁表示，除了麻豆工業區外，鄰近還有已開發之新吉工業區、將開發之七股工業區的發展，未來市府都將提出規畫，解決企業缺地問題。

由於麻豆工業區重劃工程改善了區內的排水箱涵、埤頭排水、設置了百年洪水頻率的防洪滯洪池，但外圍苓子林、麻口里的排水設備卻明顯有落差，由於汛期即將來臨，地方里長與居民都十分擔心，郭國文、陳秋宏也協議市府相關單位擇期會勘，尋求改善方法。

與會的行政院參議姚辰安則表示，大南方計畫是一個區域發展計畫，為的是解決長期南北發展不均的問題，除了以聚落為核心之產業發展外，更重要的是能留住人才，打造適合長住的生活機能，甚至包含農業與觀光都需一併考量。

南科周遭目前的發展方向，確實適合大南方計畫的概念，但因為計畫目前在院內仍在盤點中，完成之後會公布相關細節，行政院會提供一個平台來與地方交流來協力推動。

郭國文表示，新冠肺炎疫情後續的經濟衝擊真的難以預料，因此對於經濟與產業發展的提前部署更顯重要，而國際產業布局也會洗牌，未來回台投資的廠商勢必會更多，所以希望除了能爭取大南方計畫在南科周遭衛星工業區外，同時也盼經發局針對平價工業區、平價產業園區之推動能更加落實。

(中時 )