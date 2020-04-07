距離大陸最近，負責我方第一線空中攔截打擊最重要任務的空軍新竹空軍第二聯隊，因為要進行為期2年的跑道大修，今天起進行該基地有史以來最大的搬遷移防作業，預計在3天內所有戰機、人員與裝備全移防到清泉崗機場，只留下緊急戰備機在機場內，利用戰備跑道起降進行緊急攔截任務，空軍司令部已下令，3天內務必完成移防。

原本空軍移防作業從2月初就要進行，但是碰上新冠肺炎疫情擴大，所以才一直延宕至今。

新竹基地的幻象2000戰機，負責台灣北部空域第一線高空攔截任務，是全台空軍基地中任務最繁重之處，外界擔心會不會2年整修期間產生戰力空隙，據了解，空軍會預留4到6架幻象戰機進行戰備任務，遇有緊急攔截任務則由副跑道緊急起降。

據了解，由於新冠肺炎擴大，政府目前都在各地尋找防疫隔離處所，空軍司令部也已將各空軍基地內的官兵休閒宿舍，規劃為「隔離收容中心」，若遇有官兵需要隔離，將會統一收容到各基地的隔離所。

(中時電子報)