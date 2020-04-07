東勢分局實施賞螢季交通管制，並公布疏導行車路線。（東勢分局提供／王文吉台中傳真）

賞螢季來臨，東勢林場預估4月10日至20日大爆發，由於賞螢地點在戶外，沒有總量管制，但實施分組、分時、分隔等「三分措施」。園方觀察清明連假入園狀況，預估今年遊客僅往年4分之1，東勢分局仍超前部署，宣布4月11日至26日針對勢林街實施交通管制及疏導措施。

東勢林場因應防疫，啟動「賞螢三分措施」，包括解說導覽分區分組，每組控制在50人以下，區分時段出發，另持續提醒遊客「分隔」距離等。副場長張銘鐘表示，往年連假每天可湧上千人，今年500人不到，疫情持續發展，預估今年賞螢季遊客僅往年4分之1。

螢火蟲季期間，各地人車同時湧入東勢林場，瞬間車潮，造成唯一聯外道路「勢林街」壅塞。東勢分局宣布4月11日至26日將編排交通疏導崗，由東勢林場聘請義交協勤，並派員巡視停車場，如停車場將滿時，即通報警方透過警廣呼籲民眾轉往鄰近景點避免陷入車陣。

建議自行開車前往的民眾路線如下：

1.來場時：由市區往東勢：台3線豐勢路經東勢大橋，右轉豐勢路→接勢林街（中47-1）→到達東勢林場；由苗栗往東勢：臺3線東蘭路左轉勢林街（中47-1）→到達東勢林場。

2.離場時：由東勢往市區：東勢林場→勢林街接豐勢路→左轉東勢大橋→接豐勢路→接明德路→接豐勢路或接豐勢路→右轉東蘭路→左轉石城街→右轉豐勢路；由東勢往苗栗：右轉東環街→右轉東蘭路→經卓蘭大橋→苗140縣道。

(中時 )