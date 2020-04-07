國民黨立委呂玉玲今日於立法院會質詢指出，目前許多新冠肺炎確診案例都是由境外移入，但從下飛機到入境這段路程，途中還有提領行李、免稅店等，目前都還沒有確切管制，恐將成為防疫漏洞。

3月28日案277例從菲律賓入境，傳染給案269，案269再傳染給自己的兒子案299，這些確診案例就有交通部員工。

呂玉玲表示，機場是最重要攔截的防疫防線，下機後到檢疫站，中間經過免稅商店，恐成防疫破口，但交通部至今仍未知覺。

交通部長林佳龍回應，入境、通關、提領行李這中間都有篩檢站，至於免稅商店的部分，據了解目前去逛的人潮很少，呂玉玲說，人少不代表沒有，還是會有接觸感染的問題存在。

呂玉玲說，日前桃機員工，只是喝個咖啡30分鐘，就被感染確診，而乘客下機後到通關，中間既有免稅店，就有可能去逛街購物逗留，都會和員工有所接觸，增加感染率。交通部必須落實嚴加管理。

(中時 )