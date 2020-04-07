鳳凰藝人蘇晏霈今天7日過32歲生日，昨晚（6日）正在on檔的八點檔《多情城市》幕前幕後工作人員，開心準備蛋糕幫她慶生，她許願希望全世界的疫情能夠順利控制，新冠病毒趕快消失，讓大家恢復正常的生活。

昨晚拍戲已收工的演員群霍正奇、傅子純、廖苡喬、黃文星、張家瑋、賴慧如，原在梳化間策劃要在蘇晏霈臉上抹奶油，突然廖苡喬問說「那她確定收工了嗎？會不會還要拍」，蘇晏霈走進梳化間還補說「我應該拍完了」，沒想到工作人員喊「蘇晏霈補鏡頭」，讓大家嚇一跳，而調皮的賴慧如馬上把手上的奶油默默擦掉說「還好我沒有衝動」。

蘇晏霈表示，住在高雄的爸媽為了幫她慶生，特地自駕從高雄開車北上，她說看到爸媽防疫觀念很好也放心不少。她呼籲大家勤洗手減少群聚，保護自己也是保護身邊的人。

面臨全球疫情升溫，蘇晏霈說以往生日朋友都會約聚餐慶祝，今年就減少群聚，拍戲收工就回家陪伴貓咪，她說現階段有工作很幸福，今年的生日就在工作中度過，不過喜歡有生活儀式感的她，也收到很多蛋糕禮物，讓她直呼超幸福的。

蘇晏霈7日迎接32歲，6日《多情城市》演員群幫她慶生。（民視提供）

蘇晏霈感動八點檔《多情城市》演員群幫她慶生。（民視提供）

(中時 )