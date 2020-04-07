以鼓勵玩家向外走、不要宅在家的立意開發遊戲的 Niantic，旗下所推出的《Pokémon GO》App 從上市以來就奉行此法則，不過因為新冠肺炎(COVID-19)疫情蔓延全球，為了避免訓練家因為外出而可能染疫的機率，Niantic 可說是煞費苦心。對應防疫，官方持續延續 1 寶可幣超值禮盒的原則，並在早前公布禮盒內容，每個《Pokémon GO》訓練家都可把握時間來兌換！

為了降低訓練家外出、群聚的機會，《Pokémon GO》先前陸續提出短期遊戲規則，例如道館感應半徑加大一倍(如此可以在維持社交距離的前提下，一起打團體戰)、孵蛋距離減半等玩法。不僅如此，為了讓訓練家在家裡也可以輕鬆抓寶，將持續每周推出只要 1 寶可幣的超值禮盒，供訓練家兌換。而繼30個薰香、100個精靈球、50個超級球的超值禮盒之後，官方最新公布的 1 寶可幣禮盒內則是 20 個超級球以及 15 個鳳梨果。在 PDT 時間 2020 年 4 月 13 日下午 1 點(台灣時間 4 月 14 日凌晨 4 點)以前可以兌換。

For 1 PokéCoin in the shop, you can get the following: Ultra Balls × 20 and Pinap Berries x 15. You can access the above bundle from now until Monday, April 13, 2020, at 1:00 p.m. PDT (GMT −7). pic.twitter.com/pvQMApLQ3v — Pokémon GO (@PokemonGoApp) April 6, 2020

除此之外，官方也已透過部落格公布台灣時間2020年4月9日（星期四）8:00～2020年4月16日（星期四）22:00的春季活動內容，還有四月份都將在周二18:00～19:00舉辦寶可夢聚焦時刻及神秘獎勵時間，每一周的獎勵與野外出現機率提高的寶可夢通通不同，詳情可查看官方部落格。

而為了因應目前還看不見盡頭的新冠肺炎疫情，《Pokémon GO》開發商 Niantic 已經宣佈將會加入偵測家中運動情況、強化虛擬社交功能、探索功能，以及創新的現場活動形式，讓玩家宅在家也可以輕鬆玩。這一些改變都還在研發之中，《Pokémon GO》玩家們可以期待。

(中時電子報)