頂新和德文教基金會推動「將才學堂烘焙技職教育計畫」已2年，今年首度推動「就業班」。（頂新和德文教基金會提供／林良齊台北傳真）

頂新和德文教基金會推動「將才學堂烘焙技職教育計畫」已2年，今年首度推動「就業班」，將與屏東縣城市福音全人關懷協會合作，並結合屏東縣政府「未就學未就業青少年關懷扶助計畫」，辦理「將才學堂就業班」。

「將才學堂烘焙技職教育計畫」推動兩屆已有 300 多人受惠，其中近200人接受超過10個月、360小時專業技職訓練結業後，有逾百人已成功取得麵包或蛋糕丙級證照。

但仍有不少孩子出路仍不夠，基金會因此針對有立即就業需求的迷途孩子量身打造課程，並與屏東縣城市福音全人關懷協會及屏東縣政府教育處合作推動「將才學堂就業班」，提供中輟生、法院安置少年、單親等高關懷孩子專業烘焙訓練，也將進一步就業媒合。

就業班課程為期4個月，課程內容將著重建立烘焙技術基礎、專業知識應用與增進產業概念。

曾中輟過一段時間的陳同學表示，當年參加將才學堂計畫讓他找到目標與夢想，從原本每天漫無目的生活、找到繼續前進的方向；即便當時曾揉麵團揉到手酸、想放棄，但學會烘焙、考取證照，對自己是一種很重要的肯定，最後更願意重新回到學校完成課業。希望透過就業班再精進自己的烘焙技巧，於畢業後順利至職場就業，繼續往夢想邁進。

(中時 )