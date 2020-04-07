青春電影《這一刻，想見你》，電影裡飾演兄弟的涂善存和原騰兩人，其實真實生活中卻完全都沒有跟哥哥弟弟打鬧的經驗，兩人都可以說是在「女生宿舍」長大，對於首次拍電影就要挑戰「親密無間」的兄弟情，兩人既緊張又躍躍欲試，原騰更笑說自己在電影中的口頭禪其實沒有特別設定，但每一句話裡面一定會叫一聲「哥！」可見兩人的兄弟感情十分深厚。

身為獨生子的涂善存，回想長大的過程只有兩個感情很好的表姐可以一起玩耍，小時候在玩扮家家酒等遊戲時，自己都是扮演她們的小兵，長大了就變成她們出去玩和購物時拿背包和提購物袋的小助理，但因為沒有親兄弟姐妹，涂善存小時候就一直很嚮往能有手足能夠一起成長，所以在國中擔任校隊球員時，特別珍惜和隊友之間的情誼，也讓他現在在更喜歡接觸有兄弟情誼的劇本，這次和原騰合作拍攝《這一刻，想見你》便感覺特別的契合，在閒聊時發現彼此看待事情和對人的方式很相似，不管電影中還是下戲後的平常生活依然保持好交情，讓他非常珍惜這個難得的好兄弟。

跟涂善存一樣沒有兄弟一起成長的原騰，本身則是和親姐妹一起長大，因為男女有別的關係，原騰覺得雖然3人的感情還算不錯，但相處起來還是比較拘謹，如果要像電影裡和涂善存玩到這麼「不拘小節」，可能姐姐或妹妹的個性要更「陽剛」才會有機會。提到憑藉作品《樂園》入圍金馬最佳新人，原騰表示其實《這一刻，想見你》才是他第一部拍攝的作品，當時還身居幕後工作人員的他，在接到電影選角消息後興沖沖前往試鏡，幸運獲得角色後拍電影的每一部分包括說台詞對他都是新挑戰，但他說最大的心理建設則是培養和涂善存的兄弟情，因為「要玩得就像親兄弟一樣百無禁忌，當時候彼此還認識不深，自己很容易人來瘋，超怕讓對方不舒服的。」他在設定角色時便讓自己每一句台詞每一個場景都一定會提到「哥！」，完全將小弟崇拜大哥的情感展露無遺。

《這一刻，想見你》電影原聲帶，獨家收錄女主角Zen俊倩演唱的主題曲〈思念你〉，電影插曲〈陳氏情歌〉，邀請馬來西亞雙人男團「TJ東于哲」成員郭曉東演唱，聽他用最倔強的靈魂，唱出最快樂的情歌。電影即將於4月24日上映。

涂善存（左）因為電影結交與原騰的兄弟情。（圖／滿滿額娛樂提供）

原騰在電影裡每一句話都會提到哥哥。（圖／滿滿額娛樂提供）

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(中時電子報)