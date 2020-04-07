榮獲多項奧斯卡殊榮的《樂來越愛你》與韓國話題電影《下女的誘惑》預計將於本周五（10日）重新上映，希望能在近期低迷的電影市場中，讓大家有更高的意願進戲院，兩部電影的上映日期一經官方臉書披露立刻獲得廣大網友迴響，有網友發文表示：「又可以多刷好幾次了！」更有網友表示小螢幕看不過癮一定要到大銀幕觀賞，成了時下疫情最美好的小確幸，而這兩部叫好又叫座的電影確實值得觀眾在大銀幕上再一次細細品味。

《樂來越愛你》由《進擊的鼓手》導演達米恩查澤雷自編自導，敘述抑鬱不得志的爵士鋼琴家賽巴斯汀（雷恩葛斯林 飾）與懷抱著明星夢的女孩蜜亞（艾瑪史東 飾）相遇在一切都充滿可能的夢幻城市：洛杉磯，他們一心追逐著夢想，卻也必須屈就於現實，但是在彼此扶持與鼓勵之下，他們一步步邁向自己想要的人生，卻也讓兩人之間的愛情面臨巨大考驗。本片榮獲奧斯卡最佳導演、最佳女主角、最佳攝影、最佳原創音樂、最佳原創歌曲與最佳藝術指導等六項大獎，更是全球各大國際獎項的座上賓，動人的音樂與愛情故事完美結合，在台灣票房大破1億3千萬，全球票房超過4億4千萬美元，是一生必看的經典傑作之一。

《樂來越愛你》劇照。

《下女的誘惑》劇照。

《下女的誘惑》劇照。

《下女的誘惑》是導演朴贊郁繼《原罪犯》復仇三部曲之後自編自導的作品；由河正宇、金敏喜、趙震雄與金泰璃銜主演，以日本帝國統治下的朝鮮為背景，敘述年輕美麗且出身貴族的秀子小姐（金敏喜 飾）繼承了龐大的財產，引起一名騙子（河正宇 飾）的覬覦，他宣稱自己是藤原伯爵，對秀子小姐噓寒問暖，暗地盤算著以騙婚的方式奪取秀子小姐名下所有財產；為了讓計畫順利進行，冒牌的藤原伯爵安排了少女扒手金淑姬（金泰璃 飾）進入秀子家中當貼身下女，伺候秀子並從旁說服她答應這門婚事，不料這一場驚天騙局在慾望、陰謀與情慾的交織下，發展出始料未及的結果。

《下女的誘惑》劇照。

曾榮獲第37屆韓國青龍電影獎最佳女主角、最佳女新人與最佳藝術指導獎的《下女的誘惑》，也獲得第11屆亞洲電影大獎最佳女配角、最佳新進演員、最佳服裝設計與最佳美術指導等大獎，同時也獲得「英國奧斯卡」電影學院獎最佳外語片等殊榮，金敏喜與金泰璃的表現至今仍舊在影迷的腦海中留下深刻印象。

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(中時電子報)