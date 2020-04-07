墾丁染疫風險比捷運人擠人高？陳時中揭最大不同 15:032020/04/07 中時電子報 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 清明連假，墾丁大街擠滿觀光人潮。(林和生攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 圖為捷運。（資料照片，張薷攝） 清明連假出遊造成南部部分景點人潮擁擠，迫使政府發布細胞簡訊，要民眾保持距離或趕快離開，就有墾丁業者喊冤，明明捷運比墾丁大街人潮多！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示因為捷運上不能進食，也較少講話，「兩者不用刻意比較」。 陳時中認為，交通工具上交談情況相對低，於人潮多的地方出遊仍有必要做好防疫，且指揮中心已強制搭乘大眾交通工具都要戴口罩，盡可能全面防疫。陳時中也強調，連假時若去過擁擠的地方就要自主健康管理，盡量避免上班，但目前沒有做強制規定，由各機構自行判斷是否強制執行。 (中時電子報) #陳時中 #捷運 #人潮 #墾丁 #擁擠 #進食 #說話 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 政院拿回發話權！ 指揮中心光環漸褪 蘇揆才是真正指揮官 12:532020/04/03 生活 春捲老店人潮不如往年 04:102020/04/04 地方新聞 防疫最受歡迎人物 謝金河肯定他的表現 08:032020/04/05 政治 陳時中這一步走錯了？網憂防疫破口 14:142020/04/05 政治 連假曾至人潮擁擠場所 陳時中：在家辦公 10:112020/04/06 生活 「紓困陳時中」龔明鑫 下午說明融資貸款協助 12:322020/04/06 政治 網路張貼「刀架陳時中脖子上」警約談1男子到案 18:002020/04/06 社會 陸生散布恐嚇陳時中訊息 調查局：持續追查台生散布 18:372020/04/06 社會 連假人潮湧入景點 蔡正元酸：沒想到陳時中沒想到 18:462020/04/06 政治 防疫拉警報 墾丁飯店業向政府獻策 04:102020/04/07 產業．科技 生活熱門新聞 電鍋蒸完口罩還能再煮飯？毒物科醫吐3字 - 生活 新增3確診均境外移入 累計376例 - 生活 新冠肺炎哪個症狀最難治？ 張上淳曝是「它」 - 生活 名醫證實自主健康管理！曝隔離背後辛酸 - 生活 墾丁連假人潮哪來的？內行人怒揭真相 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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