圖為捷運。（資料照片，張薷攝）

清明連假出遊造成南部部分景點人潮擁擠，迫使政府發布細胞簡訊，要民眾保持距離或趕快離開，就有墾丁業者喊冤，明明捷運比墾丁大街人潮多！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示因為捷運上不能進食，也較少講話，「兩者不用刻意比較」。

陳時中認為，交通工具上交談情況相對低，於人潮多的地方出遊仍有必要做好防疫，且指揮中心已強制搭乘大眾交通工具都要戴口罩，盡可能全面防疫。陳時中也強調，連假時若去過擁擠的地方就要自主健康管理，盡量避免上班，但目前沒有做強制規定，由各機構自行判斷是否強制執行。

(中時電子報)