新北市永和警分局加強宣導社交安全距離。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市永和警分局加強宣導社交安全距離。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新冠肺炎疫情蔓延，中央流行疫情指揮中心制定「社交距離注意事項」，建議人與人之間在室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺之安全距離，處於擁擠、密閉之場所仍應佩戴口罩，以期防止疫情擴散。

新北市永和警分局有鑑於此，針對永和區人潮擁擠、眾多場所，例如樂華夜市、福和橋下跳蚤市場等民眾易群聚場所，特別結合永和區公所、樂華夜市自治會、福和橋跳蚤市場自治會等單位召開防疫協調會議，會中達成共識配合政府政策加強宣導防疫作為，以利控制疫情。

永和警分局長謝宗宏表示，全力配合政府防疫政策，除時刻提醒員警勤洗手外，並要求同仁執勤時務必全程戴口罩，必要時亦需搭配戴手套及護目鏡等防護裝備。

另擔服值班、備勤及受理民眾報案等勤務時，務必善用隔離板，與洽公民眾保持適當距離及量測體溫，未戴口罩之民眾則禁止進入，以確保員警及民眾安全，同時也呼籲民眾配合政府 防疫政策，齊心努力以維護自己及他人健康。

(中時 )