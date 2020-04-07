因違反防疫規定遭裁罰百萬的林東京，趕在7日繳款死線之前繳清罰鍰，免於移送強制執行。新竹縣民林東京因從中國大陸返台後，違反居家檢疫規定到處趴趴走，讓檢疫人員警方疲於奔命尋人，遭新竹縣衛生局開罰百萬罰鍰，但林東京不服處分提起訴願，但行政執行署新竹分署表示並不影響執行，讓林東京也只能趕在期限內趕快繳清罰鍰。

林東京裁罰案除了4月初先繳5萬外，6日繳45萬，7日繳50萬，共以3張支票繳清100萬元。行政執行署新竹分署強調，該案在裁罰後緊盯後續並持續對外說明將積極強力執行，並協助衛生局辦理移送前置作業，以輿論與執行給予林東京壓力，終使讓他在最後一天繳清全部罰鍰。

林東京自北京搭乘廈門航空班機，2月25日經澳門轉機回台，依規定應須居家檢疫14天，未料林東京卻到處趴趴走，甚至傳出曾到台北市萬華、信義區及新北市的白沙灣看海，加上林東京先後變更4次地址，使新竹、台北2地防疫人員疲於奔命，卻還是找不到人，警方與民政單位經過蒐證後，竹縣衛生局才祭出百萬重罰。

(中時 )