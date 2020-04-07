中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，2周來境外移入的威脅看來已降低，而這一波因清明連假出遊而可能的疫情，他分析可能本周日（12號）可看出相關變化。他表示這段期間只要努力，有相關症狀即時採檢處置，「我們還有很大空間把難關度過。」

(中時 )