昨夜美股飆漲，亞股今日也一片漲聲，陸股在武漢明日解封題材激勵下，滬深兩市雙雙走強，而台股受惠昨外資轉買超以及龍頭老大台積電(2330)續漲帶動，開盤輕鬆躍過月線，除了台積電、大立光(3008)、鴻海(2317)之外，南亞科(2408)、旺宏(2337)、華擎(3515)等也陸續觸及漲停，權值大軍士氣如虹，拉抬大盤一度站上萬點、衝10039.15點，各大類股齊揚，惟盤中追價力道減弱，多空於萬點城門下激戰，終場集中市場收9996.39點，漲177.65點，萬點關卡沒站穩，總成交值續增至1712.14億元；店頭市場收123.12點，漲2.36點，總成交值409.05億元。

分析師表示，台股今日跳空站月線，一度站上萬點，今日量能稍嫌不足，由於台股自3月17日以來反彈點數已達1500點，面臨月線下彎及萬點關卡壓力不小，未來兩日需適度補量才會較為健康，後續需關注3月營收出色及武漢明日即將解封的情形。

盤面表現方面，3月營收出色個股擔任市場重點人氣焦點，雍智(6683)、毅嘉(2402)、科嘉-KY(5215)、南亞科(2408)全數收在漲停板；股王大立光盤中最高曾至3990元，午盤後漲幅收斂，終場收在3900元，漲幅0.78%；蘋概股走強，華通(2313)、正崴(2392)、玉晶光(3406)、嘉聯益(6153)及GIS-KY(6456)全數收紅；中菲行(5609)3月營收16.5億元，年增14.9%，創17個月來新高，今日股價收在23.85元，漲幅7.45%。

分析師表示，新冠肺炎疫情影響全球經濟及股市，市場多頭心理層面仍未安定，台股明日將持續戰萬點大關，下檔支撐暫看9700點附近，手中持股比例不宜過高，首季營收表現優於預期、伺服器等可留意觀察。

(時報資訊)