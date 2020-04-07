因疫情帶動宅商機及遠距應用需求提升，旺宏(2337)2020年3月營收創歷史同期新高，達38.82億元，也是去年9月創下50.8億元新高以來最佳成績，旺宏電子今年1-3月營收也同創歷史同期新高，年增率達56.2%，同樣呈現淡季不淡之表現。

旺宏3月營收回到歷史高檔水準，包括月增率及年增率皆為兩位數的正成長率，分別為39.8%及97.6%。這是今年元月以來連續第三個月營收皆呈現月增率及年增雙成長。旺宏電子表示，2020年3月較去年同期營收成長97.6%，主要因客戶需求增加，使銷貨較去年同期成長。

在3月營收衝高挹注，旺宏電子今年第一季營收同創歷史同期新高，2020年1月至3月營收為94.15億元，與2019年同期相較增加56.2%，比去年第四季營收95.81億元則小減約1.73%，相比往年同期明顯淡季不淡。

另外，旺宏預定4月29日舉行2020年第一季法說會，公布第一季獲利以及對第二季展望。

(時報資訊)