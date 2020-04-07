友訊(2332)今(7)日宣佈，採用Wi-Fi 6(802.11ax)的無線路由器系列即日起在台灣正式上市，瞄準這一波遠距工作的需求浪潮，友訊本次共推出三款Wi-Fi 6無線路由器，包括入門款的DIR-X1560、進階款的DIR-X1860、和高階款的DIR-X5460，採用最新Wi-Fi 6，搭載多核心處理器，能有效強化傳輸運算的能力。

友訊Wi-Fi 6無線路由器系列新品最大的特色是具備OFDMA及雙向MU-MIMO的技術，其中OFDMA技術可以將數個屬於不同裝置封包集結起來，透過分段分時方式同時將這些封包發送給這些連結裝置，因此可以節省裝置等待接收的時間，大幅提升連線品質，完美解決網路延遲問題，此外，透過雙向MU-MIMO技術可以有效分配網路流量，在高度擁擠的網路環境之下，大幅優化了網路範圍、承載量及性能，完整地支援多裝置同時享受4K影音串流和遊戲的娛樂體驗，並且搭載高功率的規格和高增益天線，全面增加無線網路的覆蓋率，為使用者打造極致流暢的飆網體驗。

隨著近期遠距辦公的需求日益倍增和智慧裝置的普及，越來越多人在家使用語音助理、掃地機器人、無線攝影機等裝置，加上網路串流的應用，用戶對於高速穩定網路的需求逐年提高，以採用Wi-Fi 6無線標準的友訊DIR-X5460為例，支援1,024-QAM，而雙頻傳輸速度最高可達5400Mbps，不論是居家上網需求，在家上班、線上教學和視訊會議等，友訊的Wi-Fi 6系列無線路由器可以完美的符合各個族群使用需求。

瞄準家用族群，友訊全新Wi-Fi 6無線路由器系列也具備靈活的設計，除了支援VPN伺服器之外，也適用MOD，其中DIR-X5460更支援各一組USB2.0和USB 3.0連接埠，可輕鬆讓用戶進行網路儲存或無線備份，且此產品可支援Google語音助理，僅需動動口即能管理網路功能。

(時報資訊)