無垠宇宙中存在著吞噬一切的神祕黑洞，但黑洞真的存在嗎？愛因斯坦雖曾提出關於黑洞的理論，但連他自己也不確認黑洞真的存在，這個謎團，終於在2019年四月得到解答。來自全球的200多位科學家，串連全球8個天文台望遠鏡，歷時十餘年籌劃，拍下了史上第一張黑洞照片，證明黑洞的存在！Discovery頻道4月10日星期五晚上9點首播《黑洞獵人》，一窺本世代最驚人的發現！

天氣的好壞也是觀測的關鍵，因雲層可能會阻擋訊號，儀器也可能失靈，因此時間點的掌控至關重要！（Discovery頻道 提供）

黑洞真的存在嗎？天文學家夏普多爾曼決定要一「看」究竟！但是在銀河系的中心，這個質量超過400萬個太陽的黑洞，距離地球兩萬六千光年，實在是太遙遠了，小到就如同月球上的一顆橘子，要如何從地球看清楚？夏普多爾曼決心打造出一架跟地球一樣大的「事件視界望遠鏡」（EHT）！

在銀河系的中心，這個質量超過400萬個太陽的黑洞，距離地球兩萬六千光年，實在是太遙遠了，小到就如同月球上的一顆橘子，要如何從地球看清楚？（Discovery頻道 提供）

為了串聯起分散在世界各地，相距超過一萬公里遠，分散於西班牙、墨西哥、美國亞利桑那州、美國夏威夷州、智利、和南極洲的八座望遠鏡觀測站，夏普歷經十餘年的規劃，籌募五千萬美元經費，集結兩百多名國際科學家的智慧，終於成功在2019年發布拍攝到有史以來第一張黑洞照片！拍攝到的M87黑洞距離地球5500萬光年，質量是太陽的65億倍！

歷經十餘年的規劃，籌募五千萬美元經費，集結兩百多名國際科學家的智慧。（Discovery頻道 提供）

為了使這8座望遠鏡同步連線，並精準記錄黑洞附近的無線電波，團隊必須花費兩百萬美金買一個時鐘！這可不是億萬富翁拿來炫耀收藏的名牌奢侈品，而是因為「事件視界望遠鏡」網絡規模實在太龐大，黑洞訊號到達每個望遠鏡的時間點都不同，加上地球自轉會造成位置不斷變化，所以必須出動世界上最精確的原子鐘－氫邁射時鐘，只容許一千萬年出現一秒誤差！

「事件視界望遠鏡」網絡規模實在太龐大，黑洞訊號到達每個望遠鏡的時間點都不同，地球自轉也會造成位置不斷變化。（Discovery頻道 提供）

此外，來自黑洞的電波訊號必須每一架望遠鏡都記錄到，然後資料要存入特製硬碟中，而天氣的好壞也是觀測的關鍵，因雲層可能會阻擋訊號，儀器也可能失靈，團隊必須同步連結世界八大價值百萬美元天文台，才有機會捕捉目標畫面，但只要有一個地方有雲， 就可能遮蔽黑洞的訊號 ! 因此時間點的掌控至關重要！

集結全球8大望遠鏡觀測站，只為拍下史上第一張黑洞照片。（Discovery頻道 提供）

而觀察黑洞的事件視界時，其實是在觀察一個類似時光機的現象，就像是《回到未來》的汽車、哆拉A夢裡大雄的抽屜等，然而，在現實世界中，時光機真的存在嗎？愛因斯坦的廣義相對論就曾大膽推論，如果你在黑洞邊緣度過一兩個小時，再回到地球上可能已經過了1萬或100萬、甚至10億年！

黑洞真的存在嗎？天文學家夏普多爾曼決定要一「看」究竟。（Discovery頻道 提供）

透過科學家們的努力，讓你親眼目睹黑洞影像，黑洞本身是隱形的，強烈的重力會扭曲空間和時間，因此，黑洞邊界，也就是「事件視界」，它正是如假包換的時光機。此一發現也驗證了百年前愛因斯坦的推測！

《黑洞獵人》當年我們一起看的黑洞，是有多少人的努力呢？。（影音由Discovery頻道製作，取自YouTube）

(中時電子報)