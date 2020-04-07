繼SARS後 嘉縣東石因疫情第2次停辦龍舟競賽 15:162020/04/07 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 義縣東石鄉公所因新冠肺炎疫情，決議停辦今年的龍舟競賽活動。（摘自東石人 海口情 林佳瑩臉書／張毓翎嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣東石鄉公所迄今已舉辦36次龍舟競賽，因應新冠肺炎疫情，決議停辦今年的活動，減少群聚感染的風險。 東石鄉公所指出，這是第2次因為疫情而停辦龍舟競賽，第1次是因2003年的SARS疫情；這次依中央疫情指揮中心發布的「公眾集會因應指引」，決議取消今年的活動，保障民眾及參賽選手之健康安全。 (中時 ) #疫情 #龍舟 #龍舟競賽 #競賽 #東石鄉 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情嚴峻 影院苦等政府按暫停鍵 04:102020/04/03 生活新聞 影院硬撐 盼政府補助短期歇業 04:102020/04/03 生活新聞 AI人工智慧扮救市主 04:102020/04/06 投資理財 連假遊熱門景點 祭居家辦公或自主管理 動作比政院快 企業防疫超車 01:202020/04/06 政治要聞 沒想到陳時中沒想到 04:102020/04/06 時論廣場 還有地方可以花錢 04:102020/04/06 時論廣場 謊稱政府要徵收口罩 酒精代銷業者遭起訴 09:542020/04/06 社會 武漢8日解封 官方加強戒備 04:102020/04/07 全球財經 不敢大疫 憂疫情反彈 武漢續社區嚴控 04:102020/04/07 兩岸要聞 家族企業遇疫情 KPMG:生存之戰 10:592020/04/07 財經 生活熱門新聞 電鍋蒸完口罩還能再煮飯？毒物科醫吐3字 - 生活 新增3確診均境外移入 累計376例 - 生活 新冠肺炎哪個症狀最難治？ 張上淳曝是「它」 - 生活 名醫證實自主健康管理！曝隔離背後辛酸 - 生活 墾丁連假人潮哪來的？內行人怒揭真相 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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