嘉義縣東石鄉公所迄今已舉辦36次龍舟競賽，因應新冠肺炎疫情，決議停辦今年的活動，減少群聚感染的風險。

東石鄉公所指出，這是第2次因為疫情而停辦龍舟競賽，第1次是因2003年的SARS疫情；這次依中央疫情指揮中心發布的「公眾集會因應指引」，決議取消今年的活動，保障民眾及參賽選手之健康安全。

(中時 )