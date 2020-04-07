武漢擬4月8日解封，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前尚不知會不會解封，防疫措施不會改變，相關應因會再透過協商因應，目前集中檢疫所有1500多床，扣掉趴趴走70多人，機場有症狀採檢100多人及包機310多人，尚有1000多毎床位，目前尚足夠。

(中時 )