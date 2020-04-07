自油價戰爆發以來，市場不斷傳出關於沙烏地增產背後的「陰謀論」，其中傳播度最高的版本是，沙烏地增產行為是出於報復，該國希望利用低油價將美國頁岩油排擠出市場。因此這場戰役是關於石油定價權的一次全方位爭奪。但這目的可能因為美國政府的干預，而再度宣告失敗。

之所以稱之為「再度失敗」，是因為沙烏地在2014年的時候也曾發動油價戰，企圖打擊正在興起的美國頁岩油業。當時油價一度從高點的每桶100美元以上降到每桶30美元以下。

然而，得益於開採技術進步和大舉融資，一些美國頁岩油生產商僅需布倫特油價維持每桶30美元就實現了盈虧平衡。那次價格戰未能真正打垮美國頁岩油產業，卻最終促成2016年底OPEC與非OPEC產油國達成減產協議。

今年3月，OPEC大會上俄羅斯「撕破」減產協議，甚至幾乎和OPEC「一拍兩散」，憎憤之餘，沙烏地重新看到了機會：沙烏地大可以通過增產排除異己——憑借其超低的產油成本價，沙烏地可以在低油價環境下盈利，但其競爭對手俄羅斯和美國的原油產業未必能存活。

從直覺和最近的事實來看，沙烏地的「計謀」好像奏效了。

4月1日美國惠廷石油公司（Whiting Petroleum）申請破產已經為美國頁岩油行業高鳴警笛。能源顧問公司Rystad Energy警告，如果油價保持在每桶20美元，今年美國140個石油生產商可能會申請破產，到2021年又有另外400個石油生產商被迫退場。

然而Oilprice分析師SALMANGHOURI構建了一個模型進行分析，卻得出一個結論：和2016年一樣，沙烏地根本無法「趕跑」美國頁岩油行業。

分析師採用了2007年1月至2019年12月美國阿納達科、阿巴拉契亞、巴肯、伊格福特、海恩斯維爾、二疊紀和尼布拉拉州這七個頁岩油產地區的月度原油產量歷史數據，以及同期美國頁岩油總產量的歷史數據。

根據每個地區的歷史數據，分析師得到以下兩個發現：

１油價暴跌的環境下，所有地區的美國頁岩油產量將下降，而一旦油價回升，頁岩油生產也得以恢復，恢復時間因地區而異。

例如，一旦油價升至49-50美元/桶，美國幾乎所有地區的頁岩油生產都將恢復活力，除了阿巴拉契亞，該地只有在油價升至59美元/桶時才會恢復平時生產水平。

２油價變化存在滯後性。即當油價下降/上升時，產量不會立即下降/上升，而是需要六到八個月的時間傳導。當油價上漲時，反應時間還會長一些，大概需要八到十個月美國產量才會增加，反應的時間也因地區而異。

可以發現，在低油價情況下，即油價保持在20美元至39美元/桶之間，所有地區的產量都下降了，美國頁岩油生產將受到打擊——到2022年12月，頁岩油產量將比2019年12月減少1720萬桶/日。

而在高油價情景下，所有地區都超過了2019年12月的產量水平，美國頁岩油總產量在2022年12月增加至9560萬桶/日，遠高於2019年12月的9120萬桶/日。

綜合以上論述，沙烏地的「計謀」可能不會成功，理由如下：

１根據歷史數據，低油價對頁岩油生產的影響存在延時情況，可能需要8-10個月才能真正構成衝擊。

２在油價構成衝擊之前，美國政府會出手干預將支撐油價。

這是與過去不同的關鍵點，儘管當前頁岩油行業已經出現部分破產的現象，但美國政府將出手干預，政府已經決定購買7700萬桶石油用於戰略石油儲備(SPR)，此舉旨在使美國頁岩油生產商免於可能的破產。川普週一講話中強調，為了保護美國石油工業，政府保留徵收關稅的選項。

３從一個長時間維度來看，油價必然會反彈。根據模型，一旦油價反彈至50美元，頁岩油工業又將重返活力。

４與美國頁岩產業相比，沙烏地繼續奉行這一戰略的後果對OPEC和其他產油國的危害可能更大。因為低油價導致的進口收入減少將重挫國家財政，損害經濟。

結果是，沙烏地的低油價策略可能掃除了部分業績不佳的美國油企，但自己卻因為油價下跌而損失了石油收入，陷入困境。更重要的是，這可能反映一個事實：沙烏地原油在油市的影響力已經大不如前，美國頁岩油已經在全球油市佔據極為重要的角色。

(中時電子報)