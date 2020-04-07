新冠病毒衝擊下，許多企業啟動居家或異地工作，增加相關遠距工作平台使用率，其中，Zoom 視訊會議系統用戶人數及股價同步大漲。然而，因為爆發資安及隱私外洩疑慮，會議內容甚至會被傳輸出去，有人形容使用Zoom進行會議形同在網路上祼奔，該系統在一夕之間紛紛遭禁用，股價恐大幅回檔。

國泰網路資安ETF(00875)經理人游日傑7日表示，拚防疫也要注意防駭！新冠疫情帶動「保持距離遠距商機」的商機興起，造就了各項新科技類股的崛起，同時也突顯出資安的重要性。越來越多企業與個人透過網路收集、處理、儲存及傳送大量訊息，當中部分為保密數據，網路資安的重要性與日俱增。隨著全球居家辦工人數大增，遠程登入企業網路使用率也迅速攀升，使得網路攻擊的風險上升，同時，提供電腦、網路、程式和數據保護服務的優質網路資安相關服務供應商的表現普遍領先大盤。

國泰投信指出，國泰網路資安ETF(00875)已於3月底上市，是亞洲第一檔防疫概念的ETF，追蹤納斯達克ISE全球網路資安指數 (Nasdaq ISE Cyber Security Index)，指數的成分股均為提供網路資安科技及服務的頂尖企業，佈局橫跨7國48家反駭企業。

納斯達克全球指數 (Nasdaq Global Indexes) 副總裁兼指數及諮詢服務主管Robert Hughes表示，能夠與國泰投信再度合作，為台灣投資人帶來更多創新投資理念，我們深感榮幸。發掘在全球成長、創新及科技領域上具潛力的機遇，是納斯達克指數的使命之一。

國泰投信指出，國泰投信與Nasdaq合作，致力提供捕捉市場最新的投資工具，於2018年推出國泰AI+Robo ETF(00737)，發掘人工智慧及機器人產業的最新潛力。2019年推出的國泰費城半導體ETF(00830)，則是追蹤標半導體產業領先企業。國泰網路資安ETF(00875)則為科技及創新ETF新增一檔投資標的，看好資安產業前景，卻無法直接投資全球網路資安股票的投資人，可透過投資這檔ETF，參與資安產業商機。

(工商 )