近期中國大陸國家稅務總局發布一系列關於個人綜合所得（包含工資薪金、勞務報酬、稿酬、特許權使用費所得）的辦稅指引、常見問題及政策百問百答的通知。

勤業眾信（Deloitte）指出，中國大陸個人所得稅不斷朝著量能課稅原則修訂，中國大陸的台籍人員首次進行匯算時，應了解個人所得來源、申報範圍，以及掌握法令過渡期新舊內容差異並進行實際試算；同時，也留意董監事費用等常見申報錯誤，以謹慎且正確地選擇最適合的申報方式。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師徐曉婷提醒，中國大陸的台籍人員在進行首次綜合所得匯算時，除要了解個人所得來源及申報範圍外，更應掌握正確申報及法令過渡期的選擇權利。常見申報錯誤的就是董監事費用，台幹除了提供勞務支領薪資外，經常兼任當地公司之董監事職務，董監事費用要申報「工資、薪金所得」還是「勞務報酬」經常發生申報錯誤。

政策百問百答中明確說明，個人擔任公司董監事，且不在公司任職、受雇取得的董事監費用，應按「勞務報酬」項目徵收；個人在公司（包括關聯公司）任職、受雇，同時兼任董監事的，應將董事監費用與個人工資收入合併，統一按「工資、薪金所得」項目計徵個人所得稅。

(工商 )