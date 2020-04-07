武漢8日解封！陳時中：依協商結果因應 15:132020/04/07 工商 郭建志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為先前第二波湖北包機返台在機場的檢疫情況。（圖／中央流行疫情指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國大陸武漢市即將於明（8）日將解除封城，對此，衛福部長陳時中今（7）日回應，無法很確認「大陸一定會解封，以及會解封到何種程度」，但對台灣來說，防疫措施依然不變，端看兩岸協商情況再做因應。 至於因應可能自武漢市返台的民眾，陳時中提到，集中檢疫所的床位，扣除「趴趴走」而被強制集中檢疫者、在機場被攔截的有症狀者、先前兩波湖北「類包機」返台民眾等，尚有1,553個床位，十分充足，也會同時持續徵用各部會宿舍、訓練中心、營區。 (工商 ) #解封 #陳時中 #機場 #情況 #武漢市 也許您會感興趣 推薦閱讀 凍了10年 陸汽車限購令將解封 04:092020/04/03 財經要聞 柯文哲的話，陳時中要聽 04:102020/04/03 時論廣場 陳時中會選台北市長？網答案一面倒 08:422020/04/03 政治 政院拿回發話權！ 指揮中心光環漸褪 蘇揆才是真正指揮官 12:532020/04/03 生活 陳時中公布確診案例 網看到這關鍵字就怕 08:052020/04/04 政治 武漢解封台商返台 專家籲公平對待 04:102020/04/04 生活新聞 武漢社區4月8日解封 恐生變 04:102020/04/04 兩岸要聞 防疫最受歡迎人物 謝金河肯定他的表現 08:032020/04/05 政治 陳時中這一步走錯了？網憂防疫破口 14:142020/04/05 政治 連假人潮湧入景點 蔡正元酸：沒想到陳時中沒想到 18:462020/04/06 政治 生活熱門新聞 電鍋蒸完口罩還能再煮飯？毒物科醫吐3字 - 生活 新增3確診均境外移入 累計376例 - 生活 新冠肺炎哪個症狀最難治？ 張上淳曝是「它」 - 生活 名醫證實自主健康管理！曝隔離背後辛酸 - 生活 墾丁連假人潮哪來的？內行人怒揭真相 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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