中國大陸武漢市即將於明（8）日將解除封城，對此，衛福部長陳時中今（7）日回應，無法很確認「大陸一定會解封，以及會解封到何種程度」，但對台灣來說，防疫措施依然不變，端看兩岸協商情況再做因應。

至於因應可能自武漢市返台的民眾，陳時中提到，集中檢疫所的床位，扣除「趴趴走」而被強制集中檢疫者、在機場被攔截的有症狀者、先前兩波湖北「類包機」返台民眾等，尚有1,553個床位，十分充足，也會同時持續徵用各部會宿舍、訓練中心、營區。

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