仲量聯行今（7）日下午首度透過網路直播方式，舉辦2020年Q1商用不動產記者會。仲量聯行商用不動產部副總經理劉建宇表示，疫情影響辦公市場，已有房客喊出希望房東「凍漲」、或延長免租期。

劉建宇表示 當前不動產租賃及租賃市場均展現強勁需求，但受到大型供給有限影響，第一季辦公租賃市場較上一季或去年同期相比較為趨緩，預期全年租金將持續緩幅上漲；投資市場方面，交易集中於工業地產。

劉建宇表示，由於供給持續緊縮，僅零星交易集中在信義和敦北商業區的中小型租賃交易，總交易坪數為2,179坪，淨去化達-2,091坪，因此本季Ａ級辦公室空置率小幅提升0.3％，整體來到2.4％，季漲幅0.4％、年跌幅2％。

調查指出，第一季去化量較上期減少，分析主因為：精華區大樓趨近滿租，且中大型面積租賃供給有限，因此所剩空間不多，適性產品難尋，導致較難滿足大規模整合及總部化等大面積租賃需求，當期搬遷亦然。本期租賃交易集中在金融服務、官方機構和手機遊戲產業。

辦公租金方面，由於供給有限、空置率維持相對低點和大面積租賃需求增加下，交易較少，因此本季租金行情整體表現持平，季成長率為0.1%來到每坪2,809元/月；年成長率為2.1％。

租金漲幅部分，以敦北商業區租金季漲幅最高，敦北商業區的租約租金上漲1.2個百分比來到每坪2,471元/月。信義區租約租金則小幅成長0.3百分比，來到每坪3,411元/月。免租期不到1個月。

由於台灣疫情控制得當，無大規模的社區感染，仍需留意後續發展。若疫情持續，租戶可能會尋求短期紓困措施，例如：延長免租期或暫時調整租金。

仲量聯行調查顯示，市中心A辦因現有中大坪數租賃供給有限，中大坪數租賃需求逐漸轉往內湖南港區域移動，使本季廠辦市場需求量呈現大幅上升趨勢。

內湖方面，在空間持續去化下，本季空置率下降2.3個百分點來到2.8％。

另外在南港方面，也大幅下降2.0個百分點，空置率來到0.5%；兩區域現況已趨近滿租。

辦公租金方面，內湖區小幅上漲0.3%來到每月1,378元；南港則維持平盤來到每月1,451元。未來四年內，內湖和南港將會有分別約2萬和15萬坪的新供給釋出，後續值得觀察這兩區域的市場動態。

(工商 )