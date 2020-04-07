中菲行國際物流（5609）自結3月份自結集團營收16.5億元，較去年同期增加14.9％，公司高階說明，3月開始因為新冠肺炎疫情，航空公司停飛航班逐日增加，在艙位不足情況下，運價高漲，因此公司營收也跟著增加，但是貨量是減少的。法人估計，這次因為疫情嚴重，運價調升都能轉嫁給貨主，因此估計中菲行仍能保有獲利。

中菲行3月營收當中，台灣地區、大中華地區及北美地區成長均超過20％、台灣地區成長34.8％較為顯著。累計1月至3月營業額為41．42億元，較去年同期成長1.0％。

展望未來，中菲行以「組織變革，專業分工，團隊領導，智慧運用」為基礎，透過中菲行增值訊息系統Web3.0 雲端物流平台，整合內部及上下游供應鏈管理，對外提供數位化訊息流的整合，並優化操作方式、提升服務品質；隨著行動技術、人工智慧、半自動化、大數據分析與物聯網的快速優化，中菲行運用相關科技，建置多元App，強化無遠弗屆的行銷能力及優質服務，讓中菲行成為客戶的「移動智慧 - 物流服務夥伴」。

(工商 )