搶Wi-Fi 6商機，D-Link友訊（2332）宣布採用802.11ax無線標準（Wi-Fi 6）的無線路由器系列產品自7日起正式在台灣上市，為應戰，此次友訊一口氣湊足了三款產品，從入門款、進階款到高階款一應俱全，卡位Wi-Fi 6商機的企圖心強烈。

看好Wi-Fi 6商機，友訊重磅出擊，對此市場相當看好的友訊指出，新一代802.11ax Wi-Fi（Wi-Fi 6）是Wi-Fi 技術的次世代標準，Wi-Fi 6又被稱為「AX」或「802.11ax」，是決戰次世代的網通關鍵技術。

友訊進一一步強調，隨著疫情愈趨嚴重，遠距辦公的需求日益倍增，再加上智慧裝置愈來愈普及，在家使用語音助理、掃地機器人、無線攝影機等裝置的人與日俱增，若再加上網路串流的應用，用戶對於高速穩定網路的需求逐年提高，預期也會促成Wi-Fi 6商機提前發酵。

為此，友訊一口氣推出多款的Wi-Fi 6無線路由器應戰，包括入門款的DIR-X1560 、進階款的DIR-X1860、和高階款的DIR-X5460，三款產品均採用最新802.11ax無線標準(Wi-Fi 6)，並強調搭載多核心處理器，能有效強化傳輸運算的能力。

友訊指出，D-Link Wi-Fi 6 無線路由器系列新品最大的特色是具備OFDMA及雙向MU-MIMO的技術，其中OFDMA技術可以將數個屬於不同裝置封包集結起來，透過分段分時方式同時將這些封包發送給這些連結裝置，因此可以節省裝置等待接收的時間，大幅提升連線品質，完美解決網路延遲問題。此外，透過雙向MU-MIMO技術可以有效分配網路流量，在高度擁擠的網路環境之下，大幅優化了網路範圍、承載量及性能，完整地支援多裝置同時享受4K影音串流和遊戲的娛樂體驗，並且搭載高功率的規格和高增益天線，全面增加無線網路的覆蓋率，為使用者打造極致流暢的飆網體驗。

友訊去年因營收規模下滑，全年營收僅來到169.96億元，相較於2018年的193.83億元，出現逾一成的衰退，在營業成本和營業費用下滑有限下，本業由盈轉虧，經結算去年全年EPS僅-0.78元，相較於前年的EPS0.16元，營運明顯走弱。

(工商 )