星宇航空今年2月底順利將資本額從60億元增為83.5億元，新增資的23.5億元當中，張國煒個人增資15億元，員工增資3.5億，另外5億元是由星宇公關長聶國維口中的「自家人」，張國煒在美國念書時的好友，從高雄發跡的能率集團董家第二代董俊毅，以家族幾家事業共同投資。

董家旗下擁有多家上市櫃公司，包括三洋電、精熙、應華、上奇、能率網通等，事業版圖橫跨不動產投資、民生消費、光學製造、資訊通路、電子精密組件等。董俊毅是K董美國南加州大學經濟系的同學，董家投資的胡同燒肉就是星宇經濟艙的餐點供應商。

星宇航空這次原規畫增資20億元，開放一成給員工認股，有七成員工都參加認股，結果募到23.5億資金，資本額提高到83.5億元。聶國維表示，原本有規畫明年辦理第二次增資，現因歐洲疫情嚴重，空中巴士零組件供應廠無法如期交貨，整個交機時程延後，增資計畫也會延後，至於第二次增資是否會開放其他企業參與，還在研究當中。

(工商 )