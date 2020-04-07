亞投行提供人民幣25億元貸款給大陸抗疫 15:102020/04/07 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）7日表示，作為其首筆緊急援助貸款，將向中國政府提供主權擔保貸款人民幣24.85億元。 該行指出，該項目將加強北京和重慶應對突發公共衛生事件的能力。實施內容包括支持疾控中心的升級改造、提升醫療機構的應急防疫處理能力，以及為前線醫務人員採購用於疫情防控的應急設備和物資。 亞投行副行長Konstantin Limitovskiy說，這筆緊急貸款充分體現在成員面對突發危機時，該行會迅速積極響應成員的需求，並幫助成員作出有效應對。 (工商 ) #貸款 #成員 #亞投行 #緊急 #該行 也許您會感興趣 推薦閱讀 助企業、勞工 加碼3,500億貸款額度 04:092020/04/03 財經要聞 唱歌＋運動 增強抵抗力 04:102020/04/03 地方新聞 中小銀行再貸款再貼現 增1兆人民幣 04:092020/04/04 全球財經 清明連假台東湧入12萬人 今凌晨將大規模消毒 10:572020/04/05 生活 華銀紓困專區 從寬從速從簡 04:102020/04/06 金融．稅務 日安倍將宣布緊急狀態 推振興方案 22:062020/04/06 國際 日本東京、六府縣進入緊急狀態 04:102020/04/07 財經要聞 臺銀降息減壓 陪客戶抗疫 04:102020/04/07 企業經營 中小企業振興貸款 升至1.5億 04:102020/04/07 財經焦點 亞投行成立以來首筆貸款 提供24.85億人民幣助陸 11:572020/04/07 兩岸 財經熱門新聞 就要N95口罩 3M力抗川普 輸了 - 財經 12年一遇大股災！3步驟低檔存好股 - 財經 台股噴千點沒賺到！專家1招教散戶挖寶 - 財經 嚇！華南永昌證狂虧34億 驚爆這兩件事 - 財經 獨》行動管制後怎麼辦？美式餐飲龍頭開始「預演」 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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