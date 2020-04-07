藝人大根日前受邀上《小明星大跟班》和正妹嘉賓聯誼，現場示範如何攻破冰山美人的心防，沒想到卻被打槍，他隨即轉移目標「搭訕」Sandy，吳宗憲立刻上前大吼：「放開那女孩！」

大根改編《王老先生有塊地》仍被夏曼娣拒絕。（圖／翻攝自小明星大跟班YouTube）

節目中，大根為了愛喝手搖飲的女嘉賓夏曼娣「特製」珍珠奶茶，一邊唱歌、一邊把奶茶、珍珠倒入嘴巴調配，嚇得女方面有難色，直接拒絕給聯絡方式，但大根不死心，改編〈王老先生有塊地〉問對方，「平常喜歡在東區走來走去嗎？因為我也會在東區走來走去，而且我最近賺了一點錢，有存了一點錢，在東區準備買了一塊地。」就在眾人驚呼同時，他接著表示：「買一塊夏曼娣。」成功逗笑女方，但夏曼娣依舊不肯給聯絡方式。

一旁的吳宗憲見狀，先是阻止大根「再往前一步」，接著開玩笑問夏曼娣：「如果是我跟妳要電話呢？」對方則回：「我可以給你我的e-mail。」讓大根傻眼不已，連忙對身旁的Sandy示好，「我再買一塊地！Sandy。」吳宗憲聽到立刻衝到大根面前吹哨阻止，並大喊：「放開那女孩！」嚇得大根落荒而逃，吳宗憲也解釋都是「開玩笑」。

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(中時電子報)