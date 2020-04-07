新竹縣議員彭余美玲遭檢方指控賄選並提當選無效訴訟，高院維持一審判決，認定她給鄰長1000元請求代為發放文宣，並沒有行賄及收賄的行為，沒有違反選罷法，也沒有其他證據及事證證明賄選，駁回檢方請求確定，她可繼續擔任議員工作。

檢方指控，彭余美玲為求順利當選，透過其配偶在2018年10月間交付竹東鎮某里長妻2000元，以假藉發放文宣工作費之名，以每人1000元代價，分向14個鄰鄰長進行賄選，請求法院判決她選舉之當選無效。

高院表示，以1000元為對價委請鄰長代為發放文宣品，雖相較一般工讀生或臨時工之發放工資為高，但鄰長顯較工讀生或臨時工與地方有較緊密之地緣情感，且由鄰長親自花費數日逐一當面送交住戶，必增加選民對被上訴人之印象，無從認定1000元是賄款。

合議庭表示，雖相對於其他候選人，尤其是非現任民意代表之候選人，在不熟識各里、鄰長，難以央求各里、鄰長代為發放文宣品，而有不公平競爭之虞，但檢方不能舉證證明有行賄及收賄的行為，駁回請求確定。

(中時 )