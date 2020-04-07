前高雄縣長楊秋興涉嫌妨礙名譽，7日下午以被告的身份出現在高雄地檢署。楊出庭前表示，此案可能與去年總統大選的韓國瑜有關，陪同楊的律師洪條根則說「韓國瑜和李佳芬不會笨到出面提告」，應該是下面的人興風作浪。

該案預計下午2點40分召開偵查庭，楊步入偵查庭前表示，收到傳票時很驚訝「怎麼現在還有傳票？」，傳票是3月27日寄出，數天前他收到，有和律師討論過被告的可能性，但傳票上顯示的案號是「選他」，他們猜測應該與去年的總統大選有關，但對象要等開庭後才能確定。

「不會是韓國瑜和李佳芬提告，他們兩人不會笨到要出面提告，下面很多人可以興風作浪。」律師洪條根也提醒楊開庭前「不要亂講」，但可以確定與選舉有關。

「你不要想說你有錢，就隨便請律師告。」楊秋興表示，他是以被告的身份出庭，他認為告訴人也應該要出庭，也強調洪律師是他好友，聽到他要出庭，立刻說要陪同前往。

告訴人則委託一名女律師出庭，女律師出庭前僅表示，此案是去年6月、台北地檢署移轉管轄給高雄地檢署的案子。

對於案情內容，高雄地檢署以該案為告訴乃論為由，表示應由當事人說明較為適合，不便對外說明。

(中時 )