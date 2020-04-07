新冠肺炎疫情延燒，有民眾於7日爆料基隆市消防局日前晚間載送一對確診夫妻到醫院後，卻將醫療廢棄物堆放在該消防分隊前的廣場，引起附近民眾恐慌，對此，基隆衛生局表示，會立即派員處理醫療廢棄物，並建立相關回收流程。

基隆市7日共出現6例確診，基隆市衛生局長吳澤誠表示，新增3例其中一名為20多歲女子從英國入境，另2名為一對夫妻到英國、冰島旅行回國後在居家檢疫期間確診，期間都沒有與其他家人同住與接觸，均在負壓隔離病房治療。

衛生局聲稱，消防局5日派員著防疫裝備，並分2個梯次將這對確診夫妻送醫治療，但對於有民眾發現某消防分隊廣場堆放著4大袋的醫療廢棄物無人處理一事，衛生局則坦言指出，這些醫療廢棄物的確是當時載送這對確診夫妻時，所使用、消耗的裝備，明顯為該批救護員在當時完成任務後，未立即脫下交給醫院，待回到分隊後，才脫除裝備。

衛生局表示，該案由於醫院的冰箱已沒有空間存放防護衣，而相關回收流程尚未確立，才演變成消防人員將醫療廢棄物帶回隊內，在分隊廣場脫去，才放置在原地，衛生局強調，未來將會確實建立起相關流程，他請救護員載送到個案後，請立即脫下防疫裝備，並交給醫院來處置，以避免增加無謂的傳染風險。

(中時 )