許多勞工朋友為了賺取更多收入或貼補家用，會在正職以外的時間打零工、兼差或從事副業，勞動部勞保局提醒勞工在為家計打拼的同時，也要注意雇主是否有依規定申報參加勞、就保，以保障自身的權益。 勞工保險及就業保險均是「在職保險」，只要是年滿15歲以上，65歲以下，受僱於勞保與就保強制投保單位從事工作並支領薪資的勞工，不分正職、兼職人員或臨時工、工讀生，都應由受僱單位申報加保。

如果是受僱從事2份以上工作的勞工（含兼職人員及部分工時人員），其受僱單位如果都是勞保強制投保單位（例如：僱用員工5人以上的公司行號），則均應分別為其辦理參加勞保；而就保可由勞工擇一參加或選擇同時參加，如擇一參加則請勞工以書面向勞保局說明即可。 勞保局再次提醒，勞工保險及就業保險涵蓋勞工之職業災害安全、普通事故安全及就業安全等保障，如勞工身兼數份工作，切勿為減輕保險費負擔，而選擇只在一個單位投保，以免影響自身相關權益。又雇主如僱用臨時工、工讀生、部分工時人員或兼職人員工作時，亦應依規定為勞工申報參加勞、就保，以符規定並避免受罰。

(工商 )