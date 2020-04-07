高雄市楠梓特殊學校特教生高進宇精心創作的繪畫作品「環頸雉的生態世界」，從特教生上百件作品中脫穎而出，獲選製作限量版一卡通，高雄市長韓國瑜於7日在市政會議上，親自頒發圖片版權費用予以表揚，媽媽江麗玲陪同受獎，場面相當溫馨。

30歲的藝術設計師高進宇，於2007年畢業於楠梓特殊學校，是患有中度自閉症的智能障礙特教生；高進宇雖然不擅與人互動，但能安靜從事繪畫與陶藝創作，在創作過程中展現愉悅且專注的態度，他的作品在創作比賽奪得許多獎項，更曾舉辦過多次個展、聯展，全心朝藝術創作之路邁進。

高進宇母親江麗玲表示，高進宇從小患有自閉症，不喜歡與人對話，偶然之間發現他對顏色的變化特別敏感，便開始讓他接觸繪畫，沒想到高進宇竟然從中發掘自己的興趣及自信，並找到與家人對話的語言，可以從高進宇每幅不同的繪畫作品中得知他繪畫當下的心情。

高進宇不僅僅是一個藝術設計師，他還是一位貼心顧家的「大孩子」，每當媽媽生病感冒，都會照三餐叮嚀母親吃藥；若得知媽媽當天較於疲累，還會幫忙做家事，甚至煮食簡單的料理，分擔媽媽的辛勞，令江麗玲相當欣慰。

(中時 )