大安濱海樂園宛如置身國外的蔚藍海岸般，享受身心靈都舒暢的浪漫體驗。（台中市政府觀光旅遊局提供／陳世宗台中傳真）

台中市府觀旅局所轄管的大安濱海樂園於，6日正式與OT營運廠商辦理點交；因旅客服務中心軟硬體設備全面提升，並同步打造全台首座合法濱海豪華露營區，及近來新冠肺炎疫情尚不明朗下，大安濱海樂園趁此時加強硬體整備，暫時休園停止遊客服務，全面進行園區整體改善6月將亮眼登場。

觀旅局長林筱淇表示，大安濱海樂園未來係以結合豪華露營及濱海自然濕地的豐富生態，讓來到這裡的遊客像是置身國外的蔚藍海岸ㄧ般，享受身心靈都舒暢的浪漫體驗；為提升整體的旅遊新體驗，OT營運廠商將投入近2500萬元進行內部設備升級。另中市風景區管理所也趁防疫期間遊客較少，同步進行環境整備，因而暫時停止開放大安旅服中心及周邊設施。

觀旅局提醒遊客，大安濱海樂園的週日生態導覽解說也暫時停止服務，並呼籲遊客於防疫期間至相關景點，務必遵守「社交距離注意事項」規範；並建議人與人之間，在室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺之距離，以降低感染與傳播的機會，保護自己也保護他人。

台中市風景區管理所強調，大安濱海樂園整修後，遊客中心及露營區預計於6月份開始試營運，未來將成為兼具「生態旅遊」、「環境教育」、「親水體驗」及「露營活動」的旅遊勝地，嶄新濱海樂園令人拭目以待，針對這段施工期間所造成的不便，敬請旅客見諒。

(中時 )