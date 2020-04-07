雲林縣長張麗善視察土庫華聖啟能中心防疫應變措施，該中心模擬學員疑似病例送醫過程。（許素惠攝）

雲林縣長張麗善（右）視察土庫華聖啟能中心防疫應變措施，該中心模擬學員疑似病例送醫過程，陪同就醫者全身防護衣。（許素惠攝）

雲林縣長張麗善（左二）視察土庫華聖啟能中心防疫應變措施，和縣社會處長林文志（左一）協助為學員送餐。（許素惠攝）

美國等國家住宿式機構爆發新冠肺炎群聚感染，引起國內各類提供照顧服務機構高度緊張，雲林縣長張麗善上午視察土庫華聖啟能中心，該中心演練疑似病例送醫過程，張則透過視訊檢視中心內部分區分流規畫，並與學員視訊表達關心。

華聖啟能中心主任劉振旺說，為了防疫，該中心完全遵照政府指示部署防疫措施，包括量體溫、消毒，教導學員勤洗手、戴口罩，原本共餐也改為由廚房分層送餐，日照學員晚間回到家時，也提醒家長注意體溫等身體變化，謝絕訪客，住宿學員以視訊和家人通訊。

該中心模擬工作人員發現1學員有發燒及呼吸道症狀，演練從通報、護送就醫採檢，後返回中心做隔離，及機構內部啟動的各項措施等，流程順暢周延，張麗善也透過視訊了解機構內隔離動線及隔離區的防護設備，並學員問好，還協助送餐到電梯門口。

張麗善肯定華聖部署完善，足堪全縣模範，她指出，目前縣府除提供各機構工作人員每人每週7片口罩外，也請機構建立防疫物資盤點機制，其所需的防疫物資，若發現不足可提早請縣府協助連結整備。

縣社會處長林文志表示，心智障礙者因認知功能較為不足，對於個人衛生習慣及環境中風險因子無法有效辨別，是新冠肺炎高危險群，該處逐一輔導檢視各項整備應變作戰計畫與措施，並徹底落實。

(中時 )