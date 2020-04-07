交通部今年3月9日修正發布「交通部協助受重大疫情影響觀光相關產業轉型培訓實施要點」，補助相關人員參與培訓，交通部公路總局統計，遊覽車客運業、小客車租賃業及計程車客運業相關公、工、協會提送的轉型培訓申請案件，目前已受理73案，並已核定58案，預計培訓7545人，補助金額逾1億元。

公路總局指出，核定辦理的培訓課程，首場已於3月25日開訓，截至4月6日止，開辦培訓課程總計有20場次，實際到訓人數1674人，到訓率約92％，參訓人員可於結訓後獲得轉型培訓費每月最高1萬8960元。

截至4月6日止，公路總局受理73案並核定58案，包括遊覽車客運業24案、小客車租賃業12案、計程車客運業2案以及其他工協會20案，預計培訓7545人，補助金額逾1億元。

公路總局表示，定期於每周五將核准單位名單公告於該局官方網站「因應嚴重傳染性肺炎防疫專區」，以利業者及相關從業人員報名，並鼓勵相關從業人員踴躍報名參加培訓。而配合中央流行疫情指揮中心指引，培訓課程全程要求配戴口罩、安排梅花座座位及採小班制，保障學員健康。

(中時 )