行政院公告台中市政府「生煤自治條例」無效，引起市議員羅廷瑋不滿北上靜座抗議！市議員冉齡軒指出，為維護台中市及中部居民權益，市府應在生煤自治條例重新修法，比照先進國家，如英國徵收碳稅，並制定零燃煤排放及零碳排放時間表；市府指出，將向中央建請採納。

冉齡軒指出，台中市政府「生煤自治條例」是前市長林佳龍任內，2016年1月26日公佈施行的自治條例，實際施行數年後，空汙嚴重影響市民健康，民眾痛苦指數攀升；行政院進而強勢判定自治條例早就失效，兩套標準嚴重影響市民健康。

冉齡軒說，燃煤經濟同時帶來大量汙染加速地球暖化！為擺脫對燃煤的依賴，英國開徵碳稅，過去5年來有效使燃煤發電占比從40％以上，降至5％以下，預定2025年前廢煤；去年6月英國成為主要國家中第1個將淨零碳排目標入法，明定2025年前達到淨零碳排。

英國過去5年來燃煤發電占比從逾40％降至5％以下，是非常大的改變！冉齡軒說，主要是一系列氣候政策，其中碳稅是關鍵驅動力，碳稅是公平、有效率的政策，開徵碳稅必須做周延準備；包括碳定價的設計，對產業與家戶造成那些衝擊？碳稅收入將如何運用等？

冉齡軒強調，碳稅主要是讓汙染者付費，碳稅的稅收可用於投資研發清潔能源科技，加強低碳經濟的基礎建設，有效降低空氣汙染，促進民眾健康或是補助受衝擊的低收入戶等；建議市府在生煤自制條例比照先進國家徵收碳稅。

環保局表示，目前環保署已著手檢討溫管法，朝向強化落實汙染者付費，預計今年下半年提出修法草案；基於能源政策非屬地方政府決策範圍，需由中央統籌規劃，市府將函請環保署加速研議、擬訂相關制度及配套作業，持續了解、掌握溫管法修法進度和方向。

(中時 )