華新科（2492）公告3月業績，單月營收達24.45億元，月增27.88％、年減12.93％，累計今年第一季營收達63.74億元，年減23.28％，持續較去年第四季衰退，惟衰退幅度減速。

華新科表示，3月營收拉升主要因大陸陸續復工、出貨恢復、PC需求增加所致。

(工商 )

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