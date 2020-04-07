華新科3月營收月增27.88％ 15:302020/04/07 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華新科（2492）公告3月業績，單月營收達24.45億元，月增27.88％、年減12.93％，累計今年第一季營收達63.74億元，年減23.28％，持續較去年第四季衰退，惟衰退幅度減速。 華新科表示，3月營收拉升主要因大陸陸續復工、出貨恢復、PC需求增加所致。 (工商 ) #華新科 #月營收 #業績 #單月營收 #衰退幅度 也許您會感興趣 推薦閱讀 三大應用面板 今年出貨衰減 04:102020/04/06 產業．科技 復工有感 元晶3月營收月增20.59％ 10:312020/04/06 財經 晶睿3月營收公布 股價走堅 12:422020/04/06 財經 群電3月營收月增82.2% 以27.55億元創同期歷史新高 15:182020/04/06 生活 《業績-光電》逐漸復工 GIS-KY3月營收月增63.4％ 07:452020/04/07 財經 《業績-其他》jpp-KY3月營收雙增 Q1仍年減4.76％ 11:252020/04/07 財經 授權收入成長 華研3月營收1.05億元、月增12.29％ 11:512020/04/07 財經 《業績-航運》「疫」乎尋常 中菲行3月營收年增14.9％ 11:592020/04/07 財經 《業績-電子零件》騰輝-KY3月營收4.97億元 創單月歷史新高 14:332020/04/07 財經 航空貨運運價高漲 中菲行3月營收年增14.9％ 15:102020/04/07 財經 財經熱門新聞 就要N95口罩 3M力抗川普 輸了 - 財經 12年一遇大股災！3步驟低檔存好股 - 財經 台股噴千點沒賺到！專家1招教散戶挖寶 - 財經 嚇！華南永昌證狂虧34億 驚爆這兩件事 - 財經 獨》行動管制後怎麼辦？美式餐飲龍頭開始「預演」 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。